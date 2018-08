Genussvoll feiern

Anzeige

Deidesheim.Das Genuss-Karussell dreht sich weiter: Nach zweitägiger Pause lädt die Stadt Deidesheim von Freitag bis Dienstag, 17. bis 21. August, zur Fortsetzung der Weinkerwe ein. Noch einmal stehen dann Kultur, Kunst und Genüsse rund um den Wein im Fokus. Mehr als 60 Weingüter, Ateliers, Restaurants und Geschäfte sind mit von der Partie.

Neben den Deidesheimer Weinbaubetrieben präsentieren sich auch Winzer aus Forst, Niederkirchen, Meckenheim und Ruppertsberg bei der Veranstaltung. In der Weinstraße laden während der Kerwetage zahlreiche Weingüter in ihre Höfe ein, auch der historische Marktplatz erscheint erneut in vollem Glanz, und auf dem Stadtplatz stellen fünf Wein- und Sektanbieter im „Weinkabinett“ ihre Produkte vor. Für Unterhaltung sorgt dort eine Kleinkunstbühne.

Die eigentliche „Woigass“ in der Bahnhofstraße lädt zudem mit kulinarischer Vielfalt zum Verweilen bei einem „Schoppen“ ein, und auf die kleinen Kerwebesucher wartet ein Vergnügungsbereich mit Riesenrad, Garteneisenbahn und der „kleinsten Eisdiele der Welt“. Auch musikalisch wird bei der Kerwe mit zahlreichen Live-Konzerten in den Weingütern und Höfen rund um die Weinstraße ein vielfältiges Spektrum geboten. Den traditionellen Abschluss der Weinkerwe bildet schließlich der Heimatabend, der am Dienstag, 21. August, um 20 Uhr im Weingut von Winnig beginnt.