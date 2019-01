Genussvoller Saisonauftakt

Freizeit: Erste Rotweinwanderung an der Bergstraße findet am 3. Februar in Schriesheim statt / Eröffnung am Historischen Rathaus

Schriesheim.Ein gaumen-schmeichelnder Saisonauftakt findet am kommenden Wochenende in Schriesheim statt, wenn am Sonntag, 3. Februar, von 11 bis 18 Uhr die erste Rotweinwanderung an der Bergstraße ausgerichtet wird. Der Beginn der etwa fünf Kilometer langen weinkulinarischen Route ist im Herzen der Altstadt, am Historischen Rathaus in der Heidelberger Straße. Dort begrüßen um 11 Uhr die amtierenden Weinhoheiten sowie Bürgermeister Hansjörg Höfer und Irmgard Mohr vom Verkehrsverein der Stadt die Gäste. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Schriesheimer Jagdhornbläser. Acht vorwiegend in den unteren Weinbergen gelegene Stationen erwarten die Teilnehmer entlang der Strecke, die ab dem Bahnhof Schriesheim gut ausgeschildert sein wird. An den Ständen des Verkehrsvereins sowie verschiedener Weinhüter und Gastronomen können die Besucher Schriesheimer Rotweine sowie Sekt, Secco und Glühwein genießen. Auch alkoholfreie Getränke, Kinderpunsch und Kaffee werden ausgeschenkt. Zudem können sich die Wanderer an wärmenden Speisen erfreuen, etwa an Wildschweinragout und Wildbratwurst oder diversen Eintöpfen und Suppen. Witterungsbedingte Änderungen sind nach Veranstalterangaben möglich. Weitere Infos zur Rotweinwanderung finden sich auf der Internetseite des Schriesheimer Verkehrsvereins. mav © Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019 An der Wanderstrecke fließt Rotwein in die Gläser. © Venus