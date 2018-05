Gequält von der eigenen Seele

Anzeige

Mannheim.Wenn die Gefühle von einem Menschen Besitz ergreifen, verliert er nicht selten die Kontrolle und wird durchgeschüttelt. Oft verliert er sich dann ganz in seinen Emotionen, die der Außenwelt häufig verborgen bleiben. Beim Tanzabend „Verräterisches Herz“ tauchen die beiden Choreographen Jirí Pokorny und Stephan Thoss genau in diese Welt des subjektiven Empfindens ein. Die Arbeiten der beiden Künstler werden zum ersten Mal bei der Premiere am Samstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Nationaltheaters (NTM) zu sehen sein – getanzt vom hauseigenen Ensemble.

Frei nach Edgar Allan Poe

Stephan Thoss folgt in seiner Darbietung den Spuren des bekannten amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe und entwickelt frei nach dessen Erzählung „Das verräterische Herz“ und inspiriert von Poes wohl berühmtesten Gedicht „Der Rabe“ ein seltsam anmutendes Stück über einen Mörder, der von der Erinnerung an seine grausame Tat, die er zuvor beging, gequält wird. Geplagt von Gewissensbissen, Halluzinationen und Wahnvorstellungen zerbricht er an der Einsicht, dass seine Tat nie wieder rückgängig zu machen ist.

Für dieses Porträt einer sensiblen und angreifbaren Psyche dient Thoss die stark vom Jazz beeinflusste „Serenada Schizophrana“ des amerikanischen Komponisten Danny Elfman.