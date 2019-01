Gesang mit Witzeinlagen

Mannheim.Mit A-cappella-Gesang den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten – den bösen Wicht – vertreiben: Nicht weniger als das hat sich die Vokalband Six Pack für ihr Konzert am Freitag, 25. Januar, um 20 Uhr im Mannheimer Capitol vorgenommen. Schon diese Ankündigung verheißt einen unterhaltsamen Abend, zumal Six Pack einmal mehr beweisen wollen, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und „Turnvater Jahn“-Choreographien in Einklang bringen kann.

Die sechs Sänger verstehen ihr stimmliches Handwerk vortrefflich und kombinieren es mit Kabarett und kreativem Klamauk. Daraus entstehen Abendfüller, die sowohl musikalischen Anspruch als auch humoristischen Mehrwert haben – und regelmäßig preisverdächtig sind. Nicht umsonst gewannen die Bandmitglieder bereits den Kulturpreis der Stadt Bayreuth und wurden als Künstler des Monats von der europäischen Metropolregion Nürnberg ausgezeichnet. sdo

Info: Sixpack sind am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, zu Gast im Capitol, Mannheim; Karten für 26,20 oder 29,50 Euro sind erhältlich unter Telefon 0621/3 36 73 33.

