Geschäfte locken mit Aktionen

Mannheim.Die Handelsvertreter haben lange dafür geworben, und es soll eine einmalige Ausnahme bleiben: ein zweiter verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Mit den offenen Läden am Sonntag, 7. April, von 13 bis 18 Uhr wollen die Geschäftsleute die Kunden von ihrem Angebot überzeugen und vielleicht auch den einen oder anderen zurückholen, der aus Frust über die Großbaustelle der Mannheimer Innenstadt den Rücken gekehrt hat.

Das Programm des Einzelhandels umfasst zum einen viel Musik. Neben den „Walking Acts“ (siehe Text auf Seite 10) treten Solisten und Gruppen der Musikhochschule in folgenden Geschäften auf: Buchhandlung Schmidt & Hahn (N 2), Rosso Vivo und Galerie Lauth (beide N 6), Bücher Bender (O 4), Lloyd Schuhe und Juwelier Wempe (beide O 6), Südlandhaus (P 4), Parfümerie Douglas (P 5), Feinkost Sapori (P 7), Juwelier Wenthe und Reisebüro Blum (beide Q 1) und im Perché No (Q 3).

Viele Kostproben

Im Quartier Q6/Q7 präsentieren junge Mannheimer Marken bei „Hometown Glory 3“ die Kreativität ihrer Lifestyle-Produkte. Die Mannheimer Akademie für Kommunikation zeigt eine Werkschau zu 100 Jahre Bauhaus. Winzer und Metzger bieten kulinarische Genüsse mit Kostproben ihrer Spezialitäten.

Im Modehaus Engelhorn gibt es Aufführungen des Nationaltheaters, der Stomp & Performance-AG des Moll-Gymnasiums, der Band Yellow der Musikschule, des Trio Ampless und des Duos Holger Bläß & Friends. Die Freizeitschule Mannheim bietet Kindern einen Bastelkurs für kleine Musikinstrumente. In „The Box“ legt DJ Copyrider auf.

Die Capitol-Bands spielen bei Appelrath-Cüpper, ToGather bei Koffer Weber, die Gitarrengruppe der Musikschule bei Thalia in C 1, die Holzbläser der Mannheimer Bläserphilharmonie bei Thalia in P 7, Blueshotel bei Different Mode (P 5), Peter Seiler bei Cortina, und ein DJ legt bei Douglas in P 7 auf. Galeria Kaufhof in P 1 und N 7 bietet ein Gin-Tasting sowie Süßwaren- und Weinverkostungen. Vor Bolands neuem Tap-House in O 4 steht ein Foodtruck, nebenan vor Bücher Bender gibt es veganes Streetfood. Weinproben der VdP-Prädikatsweingüter werden bei Lloyd Schuhe, Delker Optik, Stefanel, La Viña, Wenthe und Schmidt & Hahn ausgeschenkt. Wer mit dem Auto anreist, parkt am Sonntag in H 6 kostenlos.

Das komplette Programm gibt es unter mannheim-planken.de

