Geschichte eines Flusses

Mannheim.Endlich ist der Sommer da. Das bedeutet raus aus dem Haus, rein ins Grüne. Während viele das Schwimmbad besuchen oder picknicken gehen, bieten die Stadtführungen Mannheim an, sich auf das Fahrrad zu schwingen und bei einer Tour am Neckar teilzunehmen. Der zweistündige Ausflug beginnt am Montag, 10. Juni, beim MVV-Hochhaus um 14 Uhr und kostet pro Person sieben Euro.

Bei diesem Erlebnis mit idyllischer Landschaft bekommen die Teilnehmer nicht nur einen freien Kopf und bessere Kondition auf dem Rad, sondern auch viel interessantes Hintergrundwissen über den Neckar, seine blühende Natur und seine vielfältige Geschichte. Zum Beispiel hieß der Neckar ursprünglich „Nikros“, was auf keltisch soviel wie „wilder Geselle“ bedeutet. Die Strecke ist 15 Kilometer lang, Anmeldung ist nicht nötig. nat

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019