Geschichte eines Tanztraums

Mannheim.Mehr als 35 Jahre ist es her, dass „Flashdance“ in den Kinos Premiere feierte – und seitdem ist die Faszination für den 1980er-Jahre-Tanzkult ungebrochen. Das gleichnamige Musical ist vom 28. bis 30. Dezember im Mannheimer Rosengarten zu sehen. Vier Vorstellungen laden zu einer Zeitreise in ein musikalisch wie modisch außergewöhnliches Jahrzehnt ein.

Ob „Flashdance – What A Feeling“, „Maniac“ oder „Gloria“: Der Soundtrack des Kultfilms wurde mehr als 20 Millionen Mal verkauft und mit einem Oscar sowie einem Grammy für den besten Titelsong ausgezeichnet. Noch heute dürfen die eingängigen Disco-Klassiker auf keiner Party fehlen und sorgen noch immer mächtig für Stimmung.

Das Musical zum Film lässt sie in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums wieder lebendig werden. Erzählt wird die Geschichte von Alexandra, die von einer klassischen Tanzkarriere träumt. Mit Hilfe ihres Chefs und Freundes Nick erhält sie die Chance auf ein Vortanzen in einer Akademie – und kann die Jury überzeugen. Wer das Musical sehen möchte, bekommt Tickets ab 39,90 Euro. sdo

