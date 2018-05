Geschichte wird lebendig

Anzeige

S-Bahn in der Nähe

Spielstätte der Geißbock-Festspiele ist die Freilichtbühne am Tuchmacherplatz – zwei Gehminuten von der S-Bahn-Station Lambrecht entfernt. Die Bewirtung beginnt an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr, das Geißbock-Festspiel startet um 14 Uhr. An Sonntag gibt im Anschluss an die Aufführung der Musikverein Königsbach ein Konzert.

Am Montag erfolgt nach Ende des Festspiels die Übergabe des 615. Lambrechter Geißbocks an das jüngst getraute Ehepaar der Stadt. Für musikalische Unterhaltung sorgt hiernach die Band Memito. In den frühen Morgenstunden des Pfingstdienstags, genauer: um 5.30 Uhr, startet dann am Friedrich-Ebert-Platz der Geißbock-Marsch nach Deidesheim, um dort rechtzeitig um 10 Uhr an der Ortsgrenze einzutreffen. Informationen unter: lambrecht-pfalz.de. mav

