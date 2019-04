Geschichten von den kleinen Dingen

Heidelberg.Vier Jahre sind seit dem Debütalbum „Nie mehr wie immer“ vergangen. Nun hat Benne sein drittes Werk am Start: Mit „Im Großen und Ganzen“ gastiert der Berliner Singer/Songwriter am Mittwoch, 10. April, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg und präsentiert sich als aufmerksamer Beobachter. Mit seiner Gitarre erzählt er Geschichten von kleinen Dingen und großer Freude, von Erfolgen und Fehlschlägen. Dabei entwickeln seine Songs ebenso Ohrwurm-Charakter wie Tiefgang. sdo

Info: Mittwoch, 10. April, 20 Uhr, Halle 02, Heidelberg; Karten für 17 Euro plus Gebühren unter halle02.de

