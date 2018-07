Geschichtenerzähler von der Grünen Insel

Anzeige

Heidelberg.Rund 200 Mal hat er Gold- und Platin-Status abgeräumt, mehr als 45 Millionen Alben verkauft: Chris de Burgh ist ein Superstar und hat mit Hits wie „Lady In Red“ und „Don’t Pay The Ferryman“ Musikgeschichte geschrieben. Am Montag, 30. Juli, 20 Uhr, macht er in der Stadthalle in Heidelberg Station.

69 Jahre ist Chris de Burgh inzwischen alt, und dennoch gehört er nach wie vor zu den umtriebigsten Musikern der Szene. Mal wieder ist der Ire auf Tour unterwegs, diesmal solo, um seine größten Hits unter die Fans zu bringen. Die wissen, dass seine leisen Lieder auf seiner zwölfsaitigen E-Gitarre gespielt ebenso funktionieren wie mit Piano-Begleitung – und dass de Burgh auch rocken kann, wenn er denn will. Bei seiner letzten Tour hatte er viel Show aufgefahren, setzte auf Lichtkräne und Großleinwände sowie Videoprojektionen.

Intime Atmosphäre

Eine Solo-Tour verheißt da etwas mehr Intimität und Nähe. Und auch damit kann der Sänger, Gitarrist und Komponist mit der manchmal traurigen, dann wieder höflichen Ausstrahlung und der immer wieder durchblitzenden Selbstironie dienen.