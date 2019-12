Geschmackvoller Wurzelsud

Heidelberg.Dass er viel mehr ist als der Gitarrist von Xavier Naidoo – das hat Alex Auer mit seinem Soloalbum „Much Better“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Platte ist ein starkes Bekenntnis zu den Wurzeln der Rockmusik – eine geschmackvolle Mischung aus Blues, Country, Folk und Rock ’n ’ Roll. Unter das selbstbewusste Motto „Still Much Better“ hat Auer, der zwischenzeitlich im Vorprogramm von ZZ Top und Macy Gray aufgetreten ist, sein Konzert am Samstag, 21. Dezember, um 21 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof gestellt. Mit Freunden will er bei diesem Heimspiel das Erfolgsjahr ausklingen lassen. Könnte ein langer, schöner Abend werden. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019