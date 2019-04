Gesetzeshüter spielen im Capitol

Mannheim.Musizierende Polizisten im Capitol – das klingt erst einmal seltsam. Dabei gehört das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Deutschlands. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast bei Musikfestivals und Fernseh- oder Radiosendungen. Am Dienstag, 9. April, 20 Uhr, gibt das Orchester ein Benefizkonzert im Capitol.

Im dem denkmalgeschützten ehemaligen Kino wird das Orchester zudem bei einigen Liedern von Musicaldarsteller und Rock‘n’Roller Sascha Krebs unterstützt.

29 Musikerinnen und Musiker aus zehn Nationen, in der klassischen Besetzung mit Blechbläsern, Holzbläsern und Schlagzeuggruppe werden unter anderem Filmmusik aus verschiedenen Jahrzehnten erklingen lassen.

Unterstützung für Kinder

Gespielt wird zugunsten der Neckarstadt Kids. Der gemeinnützige Verein wendet sich an Familien der Neckarstadt West und bietet Nachmittagsgruppen für Kinder in den Bereichen Sport, Tanz, Theater, Artistik, Malen und Musik an. jor

Info: Dienstag, 9. April, 20 Uhr. Tickets unter capitol-mannheim.de

