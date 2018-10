Gespenster treiben ihr Unwesen

Mannheim.Gruselspaß im Luisenpark: Am Mittwoch, 31. Oktober, steigt ab 17 Uhr die Halloween-Party für Kinder und Jugendliche. Teufel, Hexen, Geister, Waldgespenster und Fantasiefiguren treiben ihr Unwesen im Luisenpark. Vom Haupteingang bis zum Freizeithaus führen beleuchtete Kürbisse die Besucher zu den Attraktionen und in gespenstisch dekorierte Zelte.

Vorbei am bittersüßen Hexenturm und der Kürbis-Lichterwiese nahe dem Haupteingang gelangen die Gäste ins Zentrum der Fete. Nahe den großen Beeten gibt es „Märchen an der Schauerburg“ und Gruseltöne von Liselottes Quetschkommode. Das Theater der Dämmerung präsentiert stündlich von 17.15 bis 20.15 Uhr im Wechsel die schaurigen Märchenklassiker „Rotkäppchen“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“.

An den Seerosenterrassen steht der Puppentheaterwagen: Hier gibt es Grusel mit „Kasper und das Schlossgespenst“. Gegenüber am Burgspielplatz tauchen Schwedenfeuer die Szene in ein schummrig-schönes Licht.

Auf der Skulpturenwiese steigt stündlich von 17.30 bis 19.30 Uhr die Höllenfeuershow. Rockmusik für Kids gibt es an der Brunnenlandschaft mit der Randale Newton Band, auf der Frühlingswiese läuft um 18.30 sowie um 19.30 Uhr eine Flammen-Pyro-Performance. Etwas sanfter geht es auf dem Kutzerweiher zu, wo Madame Nebulose und Graf Kursiv ihre Licht- und Nebelshow präsentieren. In der Festhalle Baumhain spielt die Pia Nino Band, außerdem steht dort eine Zauberleiter.

Rund um das Freizeithaus wird stündlich das Stück „Kalline und der Riesentroll“ vom Puppentheater TrollToll von 17 bis 20 Uhr gezeigt. Am Matschspielplatz ist eine Kindergeisterstadt aufgebaut. „Marco & Olli, die Feuerclowns“ zeigen ihre Kunststücke nahe dem großen Lagerfeuer auf der Freizeitwiese.

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Kinder unter 6 Jahren und Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt.

