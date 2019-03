Gespräche im Theatercafé

Mannheim.Im Theatercafé des Mannheimer Nationaltheaters werden wieder „Begegnungen“ geschaffen. Am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr veranstalten die Freunde und Förderer des Nationaltheaters einen Abend mit Amelia Scicolone. Die junge Sopranistin ist derzeit in den Stücken „Fidelio“, „Orpheus in der Unterwelt“ und „Der Ring an einem Abend“ im Mannheimer Nationaltheater zu erleben. nik

Info: Karten für die Begegnung kosten 10 Euro. Der Eintritt ist für Freunde und Förderer frei. Anmeldung unter 0621/1680 150.

