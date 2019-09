Gesunde Ernährung im Fokus

Speyer.Roh, vegan, organisch und nachhaltig lauten die Schlagworte der „Rohvolution“-Messe, die am Samstag und Sonntag, 28. und 29. September, jeweils 10 bis 18 Uhr, in der Speyerer Stadthalle (Obere Langgasse 33) zu Gast ist. Über 80 Aussteller, 80 Fachvorträge sowie viele kleine Workshops erwarten die Besucher der Veranstaltung, auf der zahlreiche alternative Ernährungsweisen vorgestellt werden, die einen gesünderen Lebensstil und ein erhöhtes Wohlbefinden fördern sollen. Das Tagesticket kostet online (rohvolution-messe.de) zehn Euro, für Schüler und Studenten fünf Euro. Das Wochenend-Ticket gibt es für 15 Euro. Die Vortragstickets (zwei Euro) sind nur in Verbindung mit einem entsprechenden Tages- oder Wochenendticket gültig. mav

