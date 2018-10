Gewitterwolken über Angela Merkel

Mannheim.Sie sind schon ein cleveres Völkchen, die „Dusche“-Dreierbande und ihre Texterschar. So heißt ihr neues Programm, das am Donnerstag, 18. Oktober, um 20 Uhr in ihrem Stammhaus Klapsmühl’ am Rathaus Premiere feiert, „Schicksalsjahre einer Kanzlerin“, vielleicht in der Hoffnung, dass ein paar Halbblinde das für einen Sissi-Film halten.

Alle sägen am Thron

Aber wir Aufgeklärten wissen natürlich, wem demnächst welches Schicksal blüht. Hatten wir nicht schon im Vorjahr prophezeit, dass über der Langzeit-Kanzlerin eine Art Götterdämmerung heraufzieht? Inzwischen sägen ja ihre eigenen Parteigenossen so nachhaltig an ihrer Sitzgelegenheit, dass selbst ein linkes Kabarett sie in Schutz nimmt, ohne seine Position zu ändern.

Was sickert so während der intensiven Probenzeit durch die ziemlich dicken Klapsmühl’-Wände? Wie immer nicht viel, aber dass die Regie wieder Jürg Hummel macht und Willy Haselbek die Songs. Und dass der Hummel sich ein wenig weg vom Nummernkabarett bewegt und die Szenen hie und da „durchkomponiert“.

So bekommt Hans Georg Sütsch eine Reihe von Nummern, in deren Verlauf er sich immer mehr in Rage redet, eine Art stetiges Crescendo. Und wann schreibt ihm endlich mal wieder einer eine gescheite Rock-Nummer auf den begnadeten Körper? Es ist so weit!

Auf die Melodie von „Hit The Road, Jack!“ wird er wieder mal die Luftgitarre traktieren und den Saal rocken. Und wahrscheinlich wird er seine vielen Fans auch wieder in seiner dämonischen Verschwörerrolle entzücken.

Es wird auch eine Szene geben, die von den beiden Alten aus der Muppet-Show, Statler und Waldorf, kommentiert wird. Und Wolfgang Schmitter schlüpft selbstredend in sein Alter Ego, den reaktionären Opa Schmittke und nicht minder lustvoll in den schwäbischen Landesvater Kretschmann. Besonders viel Probenarbeit investieren die Drei naturgemäß in die Ensembles wie beispielsweise in eine Art Loriot-Nummer, die ja stets zu den Glanzlichtern der „Dusche“ zählen. Für die Qualität der Solo-, Song- und Ensemble-Texte bürgen schon die beiden Auf-den-Leib-Schreiber Wolfgang Marschall und Volkmar Staub.

Welches Kulturgut vermittelt uns denn diesmal Josefin Lössl, das attraktive Sahnehäubchen der Truppe? Sie liegt Staatspräsident Donald Trump zu Füßen, den sie in ihrer obligtorischen Mundart-Nummer „de Donny aus Kallschdadt“ nennt und dem sie Care-Pakete mit pfälzischen Spezialitäten schickt. Wobei wir inständig hoffen, dass die Blut- un Lewwerworscht samt Saumagen auch im Weißen Haus ankommt und nicht schon beim Zoll konfisziert wird.

