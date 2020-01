Giora Feidman gibt in Mannheim ein Klezmer-Konzert für den Frieden

Mannheim.Er gilt – zu Recht – als d e r Maestro des Klezmer. Der Klarinettist Giora Feidman hat das der ostjüdischen Kultur entstammende Musik-Genre geprägt und weltbekannt gemacht wie kein Zweiter. Mit betörender Emotionalität spielt er sein Instrument und entlockt ihm zutiefst menschliche Klänge. Seine Humanität prägt auch sein aktuelles Programm „Klezmer For Peace“, das er am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, in der Mannheimer Christuskirche vorstellt.

Dabei präsentiert er ein jüdisch-islamisches Ensemble mit Musikern aus Israel und der Türkei – und beschwört in seiner Musik die Botschaft des friedlichen Miteinanders. Feidman wird begleitet von Hila Ofek (Harfe), Andre Tsirlin (Saxofon), Gürkan Balkan (Oud, Gitarre, Gesang), Murat Coskun (Percussion, Gesang) und Muhittin Kemal Temel (Kanun, Gesang).

Für Temel ist das Konzert ein Heimspiel – der Mannheimer, ein Virtuose auf der orientalischen Zither, wurde durch die Ethno-Jazz-Gruppe Lebi Derya und als einer der herausragenden Instrumentalisten der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) bekannt. Karten für das Konzert in der Mannheimer Christuskirche sind zum Preis von 41 Euro (zuzüglich Gebühren) im Vorverkauf im Netz erhältlich unter: www.eventim.de sowie unter www.reservix.de. gespi (Bild: dpa)

