Glitzerndes Gewitter aus heiterem Himmel

Heidelberg.Schon als Kind komponierte Tristan Brusch, aufgewachsen im beschaulichen Tübingen zwischen den klassischen Klängen der beruflichen Passion seiner Eltern. Sie hat nicht nur beim wagnerianischen Vornamen abgefärbt und den heute 30-Jährigen zu einem erfolgreichen Musiker werden lassen.

Mit emotionalem Trash-Pop und dem aktuellen Album „Das Paradies“ gastiert er am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Mal archaisch, mal chansonesk, mal ausgelassen und dann wieder fast introvertiert ist das Schaffen des gefragten Komponisten und Sängers, der gerne auch mit Hip-Hop-Größen wie Cro und Fatoni zusammenarbeitet.

Kooperation mit Mine

Auch für Popakademikerin Mine konstruiert er Klänge. Solo ist er auf seiner ganz eigenen Schiene unterwegs, mag es extravagant und mitreißend. Selbst beschreibt er seinen Sound als „glitzerndes Gewitter aus heiteren Amüsements“. So könnte das Konzert in der Halle 02 zu einem echten Spektakel werden.

Info: Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, Halle 02 Heidelberg; Karten für 15 Euro plus Gebühren unter halle02.de



