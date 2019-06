Gospel-Chor beim Gottesdienst

Mannheim.Freudig geht es am Wochenende in der katholischen Kirche St. Josef zu. Dort wird am Samstag, 15. Juni, die Gospel-Gruppe Joyfuls einen Einblick in ihr vielseitiges Programm zeigen. Die Sänger werden nicht nur den Wortgottesdienst in der katholischen Kirche St. Josef um 18 Uhr musikalisch begleiten, sondern direkt im Anschluss auch ein Konzert unter dem Motto „Gospels and more“ geben. Der Chor wird dabei neben den mottogetreuen klassischen Gospelsongs auch einige überraschende Arrangements präsentieren, die er unter der Leitung von Andreas Luca Beraldo erlernt hat. Sie singen neben Gospel auch a Capella und moderne Lieder aus dem Pop-Genre. Der Laienchor zeichnet sich unter anderem durch seine zahlreichen Auftritte und Konzerte sowie durch CD-Produktionen aus. jeb

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.06.2019