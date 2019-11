Gospelhits und Neues

Mannheim.Die „Joyful Voices“ starten ihre Weihnachtstournee. Das Auftaktkonzert feiert der Mannheimer Gospelchor am Samstag, 30. November, um 18 Uhr in der Schlosskirche. Die zwölf Sängerinnen und Sänger treten an diesem Tag zum ersten Mal mit ihrem Weihnachtsprogramm „A Joyful Christmas Time“ auf, das an mehreren Stellen die Besucher zum Mitsingen einladen soll. Der Chor wird neben bekannten Weihnachtsliedern, klassischen Gospelsongs und Sacro-Pop auch Überraschungen präsentieren, die er unter Leitung von Andrea Luca Beraldo erlernt hat.

Bereits ab 17.30 Uhr erfolgt der Einlass in die Schlosskirche, der Eintritt kostet 12 Euro. Bis 22. Dezember finden fünf weitere Konzerte in Mannheim und Umgebung statt. tbö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019