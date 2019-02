Gottesdienst für Familien

Neckarsteinach.Mit „Stürmischen Zeiten – Vertrauen auf hoher See“ befasst sich der „Abenteuerland“-Familiengottesdienst, zu dem die katholische Kirche in Neckarsteinach am Sonntag, 10. Februar, einlädt. Wie immer werden „Mütze und Zoomi“ mit ihrem magischen Fernrohr dabei sein und die Besucher in längst vergangene Zeiten mitnehmen. Nach dem Motto „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ wird es dabei um Wegbegleiter Jesu gehen, die genau diese Stärke von ihm kennenlernen durften: „seinen unerschütterlichen Glauben an Gott in einer Situation, die nicht mehr kontrollierbar war“, wie die Kirchengemeinde notiert. Los geht es um 10 Uhr mit einer Spielstraße vor der Herz-Jesu-Kirche. Um 10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst. Eingeladen sind alle – ob groß oder klein –, die mehr über Jesus und seine Zeit erfahren möchten. mav

