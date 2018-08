Graue Riesen stehen im Fokus

Anzeige

Heidelberg.Anlässlich des Welt-Elefantentages, der die akute Gefährdung der grauen Riesen in den Fokus nimmt, lädt der Heidelberger Zoo am Sonntag, 12. August, wieder dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen seines Elefantenhauses zu werfen. Zudem gestalten persönliche Gespräche mit Tierpflegern und Zoo-Team sowie eine Versteigerung der begehrten Heidelberger „Elefantenkunstwerke“ den Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Elefantenhaus. Tickets sind ausschließlich an der Zoo-Kasse erhältlich, sie kosten für Erwachsene 35 Euro, für Kinder 25 Euro. Der Zooeintritt ist inklusive – Teilnehmer können mit dem Ticket am Veranstaltungstag bereits früher den Zoo betreten. Letzte Zutrittsmöglichkeit ist um 18.30 Uhr. mav