Graun und der Tod Jesu

Schwetzingen.Ganz im Zeichen von Carl Heinrich Graun steht das Passionskonzert am Karfreitag, 19. April, 17 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche. Graun, dessen Werke den Übergang vom Barock zur Klassik verdeutlichen, galt neben Georg Philipp Telemann und Johann Adolf Hasse als einer der renommiertesten Komponisten seiner Zeit und wirkte von 1740 bis 1759 am Hof Königs Friedrich II. in Berlin.

Ausführende des Konzerts sind das Schwetzinger Vokalensemble der evangelischen Kantorei, die Solisten Josefa Kreimes, Astrid Bohm-Franz, Thomas Ströckens und Sören Lätsch sowie das Ensemble Operino unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. sz

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019