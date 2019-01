„Greyzies Night“ als Renner

Mannheim.Ausgelassen tanzen, das kommt an – jedes Wochenende kann man das in den Clubs der Stadt beobachten. Allerdings sind dort hauptsächlich junge Leute unterwegs – und selbst auf einer Ü-30-Party fühlen sich über 40- oder 50-Jähriger oft unwohl. Die Lösung? Ganz einfach: die Ü-50-Party.

Seit 2017 gibt es im Mannheimer Eintanzhaus die „Greyzies Night“. Initiatorin ist Ulrike Thomas, sie kam gleich nach der Gründung des Eintanzhauses auf die Macher zu – mit der Idee, hier eine Party für Tanzwillige ab 50 Jahren anzubieten.

Seitdem steht in der Trinitatiskirche in den Quadraten regelmäßig DJ Mehlhose an den Plattentellern und legt Tanzbares auf. Beat-, Pop- und Rockmusik gibt es, die Beatles, Abba oder Queen, Hauptsache tanzbar eben. Die Partyreihe ist ein voller Erfolg, die nächste Ausgabe an diesem Wochenende ist darum bereits komplett ausverkauft. Wer sich also fürs Mitfeiern interessiert, sollte schon jetzt Karten für 5 Euro für die Ausgabe am 15. Februar besorgen. Auch dann legt ab 20 Uhr wieder DJ Mehlhose auf. Alle nötigen Infos und Ticketverkauf dazu gibt es im Internet unter www.eintanzhaus.de. bro

