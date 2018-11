Größte Clubnacht des Landes

Mannheim.Das wird im wahrsten Sinne eine „lange Nacht“: Insgesamt 15 angesagte Szenetreffs aus dem Mannheimer Nachtleben laden am Samstag, 17. November, zu „Mannheims langer Nacht der Clubs“. Damit ist die Veranstaltung laut den Organisatoren „die größte Clubnacht in ganz Baden-Württemberg.“

Die Veranstalter versprechen eine heiße Party „in den besten Locations, die die City zu bieten hat“. Der Startschuss fällt um 21 Uhr – und erst um 5 Uhr sagen die letzten Barkeeper: „Sorry, wir haben jetzt Feierabend“.

Für einen Ticketpreis von 10 Euro erhalten Partygäste verschiedene Specials sowie Eintritt in alle teilnehmenden Locations, die sich über die ganze Stadt verteilen. Darunter das Who’s who der Mannheimer Partyszene. Gefeiert werden kann beispielsweise im „Koi Club“, dem „Baton Rouge“, der „Soho Bar Club Lounge“ und dem „Cubes Club“.

Das musikalische Abendprogramm reicht von R’n’B & Hip-Hop-Classics im „Zimmer“ über Rock im „Genesis“ bis hin zum Wohnzimmer-Konzert in der „Filmriss Bar“.

Die Tickets sind im Vorverkauf sowie in den teilnehmenden Clubs an der Abendkasse erhältlich. Der Einlass ist ab 18 Jahren möglich. Am Veranstaltungstag wollen die Organisatoren via Facebook über die Auslastung der Clubs informieren. mics

