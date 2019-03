Groovender Sound

Heidelberg.Die Heidelberger Groove-Formation De-Phazz ist Hauptact beim Preisträgerkonzert der Neckargemünder Stephen-Hawking-Schule am Donnerstag, 21. März, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Zehn Alben haben De-Phazz inzwischen veröffentlicht und sich eine große Fangemeinde erspielt. Markenzeichen von Pit Baumgartners Band um die Vokalisten Karl Frierson und Pat Appleton sind aufwendige Livekonzerte mit bester Partystimmung. Als Vorbands sind die Gruppen Dingsda und Yellow zu hören, die sich in dem Nachwuchs-Bandwettbewerb unter dem Motto „Eure Band. Eure Musik. Eure Leidenschaft.“ durchsetzen konnten. sdo

Info: Kargen für 14 oder 20 Euro (plus Gebühren) unter halle02.de

