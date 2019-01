Großaufgebot an Prominenz

Mannheim.Lange mussten seine Fans auf eine Livetour verzichten, nun hat sich Andreas Müller aufgerafft und erfreut mit Humorattacken wieder das Publikum. Am Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, macht der SWR3-Comedy-Chef Station im Rosengarten in Mannheim.

Bekannt ist Andreas Müller nicht nur für seine Parodien, sondern auch für Stimmenimitationen. Ob Angela Merkel, Edmund Stoiber, Johann Lafer, Xavier Naidoo oder Herbert Grönemeyer: Müller macht vor keinem halt und ist immer für einen Gag gut.

Seit 2007 ist er beim Radiosender SWR3 für die Humorsparte verantwortlich und hat unter anderem die „Gagtory“ mitbegründet. In seinen Comedys hat er verschiedene Charaktere erschaffen, die – angelehnt an echte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – seinen Fans längst zu treuen Begleitern geworden sind.

So wird es in seiner neuen Tour unter anderem ein Wiedersehen mit Mutti Angie, einen Schnaps mit Udo und ein Stück Torte mit Ernährungsprofi Calli geben. Müller hat sie alle dabei, wenn er die Bühne betritt, geht gerne auf Wünsche des Publikums ein und greift auch schon mal in die Tasten.

Dabei soll sein neues Bühnenprogramm auch entschleunigen: „Unser Alltag ist sowieso schon stressig genug, da will ich ein bisschen Ruhe reinbringen und den Wahnsinn, der uns umgibt, ein bisschen sortieren“, sagt der 52-Jährige. Als vielfach erprobter Humorprofi weiß er, welche Knöpfe er dazu drücken muss. Schließlich lacht es sich langsam ebenso gut wie schnell. Manchmal sogar noch besser. Und länger. Und ernst wird es früh genug wieder am nächsten Morgen nach der Show. Oder vielleicht auch nicht, wenn Müller gerade auf Sendung ist. sdo

Info: Donnerstag, 24. Januar, 20 Uhr, Rosengarten, Mannheim; Karten für 18,50 bis 34,50 Euro (plus Gebühren) unter swr3service.de

