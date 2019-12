Große Namen vor Weihnachten

Mannheim.Vor Weihnachten kommen Jazz-Fans im Ella & Louis in Mannheim noch einmal auf ihre Kosten. Am Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr, sind Posaunen-Legende Raul de Souza und Sängerin Viviane de Farias mit Brazilian Jazz zu hören. Gemeinsam mit Leonardo Montana am Piano, Roberto Koch am Bass und Mauro Martins am Schlagzeug spüren sie dem freien Geist der Bossa Nova nach. 22 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf.

Am Montag, 16. Dezember, 20 Uhr, ist dann die vielfach ausgezeichnete Weinheimer Pianistin Anke Helfrich mit ihrem Trio – Dietmar Fuhr (Bass) und Jens Düppe (Schlagzeug) – im Rosengarten-Jazzclub zu Gast (Vorverkauf: 20 Euro), bevor das Landolf-Trio am Dienstag, 17. Dezember, 20 Uhr, das Programm vor Weihnachten beschließt: Der Schweizer Saxophonist, Klarinettist und Flötist Domenic Landolf präsentiert sein aktuelles Trio-Projekt mit Arne Huber am Bass und Dejan Terzic am Schlagzeug – mit dem er nur selten zu hören ist. 18 Euro kostet der Eintritt vorab. sdo

Info: Karten unter ellalouis.de oder Tel.: 0621/156 83 17.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019