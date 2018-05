Großer Abenteuerspielplatz mitten in der City

Anzeige

Zum ersten Mal hat das Kinderfest dieses Jahr Außenstellen: Das Stadtmarketing setzt in Kooperation mit der Music Commission Mannheim und Michael Herberger („Söhne Mannheims“) musikalische Akzente mit einer neuen Bühne auf dem Münzplatz zwischen den Quadraten Q 6/Q 7. Henning Wehland, Juror der Sat. 1-Kinder-Casting-Show „The Voice Kids“ und Mitglied der „Söhne Mannheims“, wird die Bühne am Freitag gegen 19 Uhr einweihen. An einer weiteren Außenstelle lädt die Musikhochschule zum HofMusikFest mit speziellen Kinderkonzerten in ihren lauschigen Innenhof in N 7. Jeweils von 15 bis 18 Uhr darf hier bei freiem Eintritt mitgesungen, ausprobiert oder einfach zugehört werden.

Eine weitere Station macht das Kinderfest erstmals in der Neckarstadt auf: Im Nähladen „Naschl“ in der Lange Rötterstraße 52 finden für die Kinder freitags und samstags jeweils kostenlose Mini-Nähkurse statt – aber sonntags ist dort geschlossen. pwr

Öffnungszeiten Kinderfest: Freitag 14 - 18, Samstag/Sonntag 11 - 18 Uhr.

