Großer Aufgalopp in Seckenheim

Wieder Hürdenrennen

Mit dem Richard Grimminger Gedächtnis-Preis rückt einmal mehr in Seckenheim der Hindernissport in den Vordergrund. Wie schon vor 150 Jahren kommt dieser speziellen Disziplin große Aufmerksamkeit zu. Der Richard Grimminger Gedächtnis-Preis gilt als Aufgalopp und Test für die fünf Wochen später anstehende traditionelle Badenia-Prüfung. Dabei locken die Veranstaltungen auf der herrlich im Wald gelegenen Rennbahn bei weitem nicht nur eingefleischte Zocker und Pferdesport-Experten, im Gegenteil: Die spannungsgeladene Atmosphäre sowie die Chance, Tiere hautnah zu erleben, machen die Rennbahn immer wieder zu einem attraktiven Ausflugsziel für Familien, die dort den ganzen Nachmittag viel Spaß und Unterhaltung finden.

Aber auch wer kein Geld an den Wettschaltern riskieren will, kann am Führring, wo die Pferde vor dem Rennen präsentiert und die zierlichen Jockeys in die Sättel gehoben werden, oder dann entlang des Geläufs auf seine Kosten.

Ob man nun im vom Partyservice Morr bewirtschafteten Gästebereich speist oder auf der Stehplatztribüne die Pommes frites und den Kuchen aus der Hand isst oder sich gar zum Picknick niederlässt – die Rennbahn bietet nicht nur eingefleischten Turffans einem unterhaltsamen Sonntagnachmittag.

