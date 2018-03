Großer Surrealist im Fokus

Anzeige

Ludwigshafen.Das 1916 geschaffene Gemälde „Vegetation“ des Surrealisten Max Ernst (1891-1976) steht im Fokus des neuesten Beitrags zur Ausstellungsreihe „Zoom“ im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum. Wie das Museum in einer Pressemitteilung schreibt, handelt es sich bei dem Werk nicht nur um ein herausragendes Stück seiner Sammlung. Es nehme „auch in Ernsts Œuvre eine bemerkenswerte Stellung ein“. So zeichnete sich darin bereits Ernsts Entwicklung „zu einem der führenden Surrealisten“ ab.

Etwa ab 1919 wandte der in Brühl bei Köln geborene Künstler sich schwerpunktmäßig dem Dadaismus zu. 1922 zog Ernst nach Paris. In der Folge entstanden bedeutende surrealistische Werke wie 1936 „Natur im Morgenlicht/La nature a l’aurore“.

Leihgaben aus Frankfurt

In der Ludwigshafener Ausstellung sind auch weitere Werke Ernsts aus der Museumssammlung zu sehen. Dazu kommen Leihgaben aus dem Städel Museum in Frankfurt und aus dem Sprengel Museum in Hannover.