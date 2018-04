Anzeige

Mannheim.Rhein- und Neckarufer, Parkanlagen und Gärten – Mannheim hat einiges an Grünflächen zu bieten. An den Flüssen vorbei und in die Innenstadt führt der neue Stadtrundgang „Grüne Orte mitten in Mannheim“ am Sonntag, 29. April ab 14 Uhr. Treffpunkt ist die Rheinpromenade an der Jugendherberge, die Tour geht rund zwei Stunden. Für Spaziergänger, die es lieber weniger grün, dafür aber umso kreativer mögen, ist der Stadtrundgang am Freitag, 27. April, im Szeneviertel Jungbusch geeignet. Ursprünglich Arbeiterviertel, entwickelte sich der Stadtteil immer mehr zum Szene-Treffpunkt und Kreativitätshotspot. Popakademie, Kreativitätszentrum C-Hub und Studentenwohnheime spiegeln den jungen Einfluss wider, während die multikulturelle Identität sich im Straßenbild und an Moscheen, Restaurants und Kneipen zeigt. Los geht’s um 17 Uhr an der Teufelsbrücke.

Zu den klassischen Sehenswürdigkeiten wie das Barockschloss, die Quadrate und die Planken führt der Stadtrundgang „Modernes und historisches Mannheim“. Treffpunkt ist am Samstag, 28. April, um 14.30 Uhr der Eingang der Schlosskirche am Barockschloss. Alle Führungen kosten 6 Euro pro Person. ham