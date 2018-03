Grüne Vielfalt in Ebert-Halle

Anzeige

Die Gartenfreuden-Messe Ludwigshafen findet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle (Erzbergerstraße 89) statt. Der Eintritt kostet sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre ist der Einlass in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei. Karten für die Messe gibt es ausschließlich an der Tageskasse. mav

