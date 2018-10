Gruseliger Feierspaß

Mannheim.Mumienfinger, Kürbisfratzen, Geister und Hexen – zu Halloween laden fünf Mannheimer Jugendhäuser zur Party ein: Am Samstag, 27. Oktober, 15 bis 18 Uhr, steigt die Feier im Jugendhaus Herzogenried, Zum Herrenried 12. Dort werden Mumienwürstchen und Zombiefinger gebacken. In der „Halle des Grauens“ gibt es schaurige Spiele, zudem tritt der Kinderzirkus auf. Die schönsten Kostüme werden prämiert. Die Party ist für Kinder bis 13 Jahre. Jüngere unter sechs sind in Begleitung der Eltern ebenfalls willkommen. Der Eintritt beträgt einen Euro. Eine Fete für die ganze Familie feiert das Jugendhaus Waldpforte am 27. Oktober, 15 bis 19 Uhr, in der Waldpforte 67 mit dem Bürgerverein Gartenstadt. Auf dem Programm steht das Basteln von Kürbisfratzen. Nach einer Geistergeschichte gehen alle Kinder zum Bonbonsammeln durch den Stadtteil. Jedes Kind erhält für seinen Eintritt (vier Euro) einen Kürbis, einen Muffin und ein Getränk.

Von 16 bis 19 Uhr wird am 27. Oktober auf dem Abenteuerspielplatz des Jugendhauses Hochstätt gefeiert. Eingeladen sind Kinder von sechs bis 13. Sie erwartet ein Rätsel mit schaurigen Spielen. Am Lagerfeuer gibt es Kürbissuppe und Punsch. Der Eintritt ist frei.

Die Halloween-Party des Jugendhauses Vogelstang, Freiberger Ring 6, steigt am Mittwoch, 31. Oktober, 16 bis 19 Uhr. Es wartet ein schaurig-schönes Programm mit Tanzspielen, Überraschungen, Basteln und Bewirtung. Kinder bis zwölf und ihre Eltern sind eingeladen. Eintritt: ein Euro.

Im Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer Ring 101-103, wird es am 31. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, schaurig. Die Besucher erwartet ein Zaubergarten sowie Schminken und Verkleiden. Eintritt, Getränke und Snacks sind kostenlos.

Info: www.mannheim.de/jugendhaeuser

