Gruselspaß in Mannheim und der Region

Mannheim.Am Donnerstag, 31. Oktober, sind im Luisenpark die Teufel, Hexen und Waldgespenster los. Ab 17 Uhr steigt in der Grünanlage eine Halloween-Party für Kinder. Vom Haupteingang ausgehend weisen leuchtende Kürbisse den Weg zu den Attraktionen, von denen manche in bunt dekorierten Zelten untergebracht sind. Von Liselottes Quetschkommode gibt es furchterregende Töne zu hören, die gut zu den schaurig-schönen Szenen des Schattentheaterstücks „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ passen.

Hoch auf die Zauberleiter

Um 17.30, 19 und 20.30 Uhr findet auf der Seebühnenwiese eine Flammenshow mit Feuerschluckern statt. Ruhiger geht es auf den Seerosenterrassen zu, hier können sich Kinder und Eltern zu jeder vollen und halben Sunde „Kasper und das kleine Schlossgespenst“ der Freiburger Puppenbühne angucken. Wer hoch hinaus will, sollte die Festhalle Baumhain besuchen, in der mutige Kletterer die magische Zauberleiter besteigen können.

Die Band “Geraldino und die Plomsters“ lässt es auf der Kinderrockbühne so richtig krachen, ein paar Meter weiter auf der Freizeitwiese sorgen die Feuerclowns Marco & Olli mit ihren Kunststücken für Furore. In Raum 3 des Freizeithauses tritt Schauspielerin Hanne Heinstein mit ihrem Ein-Personen-Stück „Hab Mut alles wird gut“ auf. Eine ganze Kindergeisterstadt lässt sich gegenüber dem Marschspielplatz besichtigen. Der Eintritt zur Halloweenparty kostet für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 4 Euro. Begünstigte zahlen 8 Euro, Jahreskartenbesitzer nur 6 Euro. Beginn der Feier ist um 17 Uhr, Einlass bereits ab 16 Uhr.

Gruselig geht es auch in drei Mannheimer Jugendhäusern zu. Am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr sind Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zur Halloweenparty im Jugendhaus Vogelstang eingeladen. Ein schaurig-schönes Mitmachprogramm mit Tanzspielen, Bastelaktionen und ein Grusel-Parcours im Keller erwartet die Besucher.

Tanz ums Lagerfeuer

Der Höhepunkt der Halloweenparty im Jugendhaus Hochstätt ist der Kostümwettbewerb. Die kreativste Verkleidung gewinnt. Am Samstag, 26. Oktober, wird von 15 bis 18 Uhr rund um das Lagerfeuer im Innenhof des Gebäudes getanzt, präsentiert und gekürt. Zudem werden Gruselgeschichten vorgelesen.

Ebenfalls am Samstag, 26. Oktober, lädt das Jugendhaus Schönau zur Halloweenfete ein. Zwischen 16 und 18.30 Uhr findet der Familiennachmittag mit Spielen und Kinderschminken statt, anschließend können Gäste ab 14 Jahren bis 21 Uhr feiern. Eine Horrorshow sowie Essen und Getränke wartet auf die Jugendlichen. Bei allen drei Halloweenpartys ist der Eintritt frei. tbö

Fröhlicher Gruselspaß in der Region

Wer sich fröhlich gruseln will, findet dazu rund um Halloween am Donnerstag, 31. Oktober, in der Region reichlich Gelegenheit. So lädt etwa das Heidelberger Hallenbad Hasenleiser (Baden-Badener Straße 14) am 31. Oktober von 14 bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche zum „Kunterbunten Badespaß“ unter anderem mit Spielen des Animationsteams, Clown Benji, einer Grusel-Tastwand und dem „Gang des Schreckens“ ein. Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten.

Ebenfalls in Heidelberg finden zwei Führungen zu dem alten, einst aus Irland und Schottland in die USA ausgewanderten und von dort nach Europa zurückgekehrten Halloween-Brauch statt. Die erste („Gründer, Gräber und Gelehrte“) startet am Freitag, 1. November, 15 Uhr, am Haupteingang des Bergfriedhofes in der Rohrbacher Straße – Herren werden gebeten, für den Besuch des jüdischen Friedhofs eine Kopfbedeckung mitzubringen. Am Samstag, 2. November, beginnt um 20 Uhr bei der Marienstatue auf dem Kornmarkt eine Nachtwächterführung unter dem Motto „Werwölfe, Wiedergänger und Vampyre“. Die Teilnahme kostet jeweils 8,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro (Infos: heidelberg-stadtfuehrungen.de).

Eine Halloween-Party mit themenbezogenen Speisen, Pfälzer Wein und Musik von DJ Rotte richtet der Weinkontor in Edenkoben (Weinstraße 131) am 31. Oktober ab 19 Uhr aus. Der Eintritt kostet drei Euro.

In Ludwigshafen veranstaltet der Förderkreis Kinderparadies am Donnerstag, 17 bis 20 Uhr, im Friedenspark an der Gustav-Heinemann-Allee eine Halloweenparty mit stimmungsvoller Deko, Tanzvorführung, einer Bastelaktion und einer Feuershow.

Einen Abend mit schaurig-schönen Überraschungen veranstaltet das Pfalzmuseum in Bad Dürkheim (Hermann-Schäfer-Straße 17) im Rahmen der Sonderausstellung „Spinnen!“ am 31. Oktober von 18 bis 22 Uhr. Ein besonderes Erlebnis ist die Spinnenschau bei Nacht – dort können leuchtende Skorpione bestaunt und die nachtaktiven Tiere beobachtet werden. Der Eintritt ist frei.

In Haßloch ist der Holiday Park zu seinen „Fright Nights“ am 31. Oktober sowie am 1. und 2. November bis in die Nacht geöffnet. Dabei erwarten etwa fünf „Scare Zones“ mit Erschreckern und vielen Spezialeffekten die Besucher. Spaß für die ganze Familie bietet zudem die „Kids Halloween“-Aktion im Park, die täglich noch bis Sonntag, 3. November, auf dem Programm steht. mav

