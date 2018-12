Guru Guru feiert Geburtstag

Ludwigshafen.Wenn eine Band 50 Jahre bestehen bleibt, muss sie etwas haben, das sie selbst und ihre Fans zusammenhält. Dass dies bei Guru Guru der Fall ist, bestreitet niemand. Und so gibt es für die Musiker um Schlagzeuger Mani Neumeier in diesem Jahr ein rundes Jubiläum zu feiern.

Am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, wollen die Gurus ihren 50. Geburtstag mit einem großen Konzert im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus bestreiten.

Seit ihrer Gründung 1968 haben Guru Guru mehr als 3500 Konzerte gespielt und trotz wechselnder Besetzung einen Sound etabliert, der ein ganzes Genre mitgeprägt hat. Heute wird das Quartett – mit Neumeier als Konstante, Roland Schaeffer (Gitarre, Saxophon, Gesang), Peter Kühmstedt (Bass, Gesang) sowie Jan Lindqvist (Gitarre, Gesang) – als Vorreiter des Krautrocks gehandelt und gefeiert.

Auf ihrem 2014 erschienenen Live-Doppel-Album „45 Years Live“ zeichnen Guru Guru entsprechend einen bunten Querschnitt durch ihre lange Schaffensperiode mit Songs von den Anfangstagen („Ooga Booga Special“) bis in die aktuelle Gegenwart („Return Of The Platypus“). Bei ihrem Konzert in Ludwigshafen wollen sie ebenfalls zurückblicken auf die gemeinsamen Jahre, aber auch voraus – indem sie ihre ungebrochene Spielfreude einmal mehr unter Beweis stellen. sdo

Info: Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, das Haus, Ludwigshafen; Karten für 16 Euro plus Gebühren unter dashaus-lu.de

