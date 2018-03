Gut gelaunt dem Frühling entgegen

Anzeige

Weinheim.Väterchen Frost wird mit reichlich guter Laune und fröhlichem Gesang aus der Stadt vertrieben, wenn sich am Sonntag, 11. März, der Weinheimer Sommertagszug durch die Bergstraßengemeinde bewegt. Schon seit mehr als 110 Jahren schlängelt sich der bunte Tross immer am Sonntag „Laetare“ durch Weinheim.

60 Zugnummern – geschmückte Wagen und Fußgruppen – nehmen heuer an dem munteren Treiben teil, das sich um 14 Uhr an der Peterskirche in Bewegung setzt. Inklusive der der Musikanten in acht Musikgruppen werden insgesamt rund 3000 Teilnehmer erwarten, davon etwa 2000 Kinder. Ein begehrter Zuschauerplatz ist die Bahnhofstraße, wo Radiomoderator Frank Schuhmacher und Sommertagszug-Kennerin Christina Eitenmüller die Zugnummern erklären. Am Ende wird mitten auf dem Marktplatz der Winter verbrannt – symbolisch dargestellt durch einen mehrere Meter hohen Schneemann aus Stoff. mav