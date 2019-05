Gut integriert und dazu musikalisch

Mannheim.Comedy über das Verhältnis diverser Migrantengruppen zur sogenannten Urbevölkerung erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dieses bewehrte Schema wendet auch Liza Kos an, wenn sie in ihrem Bühnenprogramm „Was glaub’ ich, wer ich bin?!“ über ihre Integration als russische Einwanderin und das anschließende Kennenlernen der deutschen und auch türkischen Kultur vor Ort berichtet. Von Putenbrust bis Putins Brust werden alle Lebenslagen behandelt. Dabei belässt sie es nicht nur bei herkömmlicher Comedy, sondern bringt auch musikalische Elemente unter. In Mannheim gibt es sie nun am 1. Juni, um 20 Uhr im Schatzkistl in der Oststadt zu sehen. Tickets gibt es auf eventim.de oder unter 01806/57 00 70 für 22,50 Euro. nowu

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019