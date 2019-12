Hänsel und Gretel auf Mannheimer Bühne

Mannheim.Hänsel und Gretel – wer kennt das Märchen der Gebrüder Grimm nicht? Und so ist auch Engelbert Humperdincks Oper gleichen Namens seit mehr als hundert Jahren immer wieder ein großer Erfolg. „Ihre große Beliebtheit verdankt die idyllische Märchenoper nicht zuletzt der Mischung aus spätromantischer Orchestersprache und schlichten Volksliedern wie ,Suse, liebe Suse‘ oder ,Ein Männlein steht im Walde‘“, ist das Mannheimer Nationaltheater (NTM) überzeugt.

Am Samstag, 21. Dezember, zeigt das NTM-Opernhaus eine Wiederaufnahme des Stücks; weitere Aufführungen sind am Montag, 23. Dezember, 18 Uhr, Freitag, 27. Dezember, 18 Uhr, 6. Januar, 16 Uhr, sowie Samstag, 1. Februar, 19 Uhr als Festlicher Opernabend und zum letzten Mal in der Spielzeit 2019/20 mit Johannes Martin Kränzle als Peter Besenbinder und Michaela Schuster als Knusperhexe. sba

