Hahn spielt Dvorak und Schumann

Mannheim.Mit der US-Amerikanerin Hilary Hahn an der Violine geht das Symphonieorchester des Südwestrundfunks (SWR) am Sonntag, 3. März, um 19.30 Uhr im Mannheimer Rosengarten in das vierte Abonnentenkonzert. Unter der Leitung des israelischen Dirigenten Omer Meir Wellbar begleitet das SWR-Symphonieorchester die Solistin durch Antonin Dvoraks Serenade für Streichorchester E-Dur op. 22 und Sergej Prokofjews Violinkonzert Nr. 1 in D-Dur op. 19. Den Abend beschließt Hahn mit Robert Schumanns Sinfonie Nr. 4 in d-Moll op. 120.

Karten gibt es ab 22 Euro zu kaufen. seko

