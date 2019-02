Halbes Heimspiel für die Ska-Veteranen

Heidelberg.Die Ska-Legenden aus Wiesloch geben sich die Ehre: The Busters haben neue Stücke und einen neuen Sänger am Start. Am Samstag, 23. Februar, 21 Uhr, treten sie im Karlstorbahnhof in Heidelberg auf.

Ende 2017 erschien das 17. Studioalbum der Busters – und mit ihm 17 neue Stücke, auf denen sich Joe Ibrahim als neuer Sänger neben Richie Alexander präsentiert. Geblieben ist den Ska-Veteranen aus der Region ihre Liebe zur Musik, mit der sie bei ihren Konzerten die (falls vorhandene) schlechte Laune vertreiben.

Mit Wurzeln in Frankreich, Indien, Ägypten und Wiesloch steht die Band zudem für ein Statement gegen Rassismus, was die Frontmänner in ihren Überleitungen zwischen den Songs auch immer wieder klar zum Ausdruck bringen. Die Fans wissen das zu schätzen – sowohl die musikalische als auch die politische Botschaft der Busters, die sie schon auf so renommierte Festivals wie Taubertal, das Montreaux-Jazz-Festival und den Chiemsee-Reggae sowie auf Touren durch die USA, Japan, Venezuela und Kolumbien mitgenommen haben. Wie seit 1995 üblich, sind die Wieslocher durch die Bank in ihren musikalischen Rollen doppelt besetzt, was sich in vielfältigen und abwechslungsreichen Klangfarben bezahlt macht. Das aktuelle Album „Straight Ahead“ wird als beste CD seit langem gefeiert. sdo

Info: Karlstorbahnhof Heidelberg; Karten für 18,60 Euro plur Gebühren unter karlstorbahnhof.de

