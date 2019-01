Halle 02 gewährt Einblicke

Heidelberg.Ein Clubbesuch der ganz anderen Art wartet am Samstag, 2. Februar, auf Besucher der Halle 02. Am Open Club Day, der in Musik-Clubs in ganz Europa gefeiert wird, haben Besucher die Möglichkeit hinter die Kulissen eines Klubs oder Konzertbetriebes zu schauen. Egal, ob urige Kneipen auf der Reeperbahn oder schicke Nachtclubs in Paris – zahlreiche Veranstaltungsorte öffnen für einen Tag ihre Tore für Neugierige von Jung bis Alt. Auch in der Halle 02 werden Aktivitäten und Räume vorgestellt, von denen ein Besucher während einer gewöhnlichen Partynacht oder einer Kulturveranstaltung nichts mitbekommen würde.

Wer in Heidelberg den Blick hinter die Kulissen wagt, erhält unter anderem Einblicke in den Backstagebereich, in dem sich normalerweise Künstler und Bands vor einem Auftritt entspannen.

Als weiteres Highlight bietet die Halle 02 für alle Clubfans, die einmal selbst hinter dem Mischpult stehen wollen, von 16 bis 18 Uhr einen DJ-Workshop an. Geleitet wird der Kurs von Boilabass, der sich im Raum Heidelberg als House-DJ bereits einen Namen gemacht hat.

Während des gesamten Open Club Days stehen Mitarbeiter der Halle Rede und Antwort bei den Fragen neugieriger Besucher – für einen Einblick in die tägliche Arbeit. Der Eintritt ist frei. jeu

