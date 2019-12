Handgreiflich nicht nur am Kaffeetisch

Heidelberg.Zwei elfjährige Jungs prügeln sich auf dem Schulhof, der eine schlägt mit dem Stock zu, der andere verliert zwei Schneidezähne. Unter zivilisierten Leuten, wie es die Eltern sind, spricht man die Sache gemeinsam durch. So beraten Annette und Alain mit Véronique und Michel bei Kaffee und Gebäck, wie man pädagogisch richtig auf Ferdinand (den Täter) und Bruno (das Opfer) einwirkt, konsensbemüht und politisch korrekt.

Eskalierende Lage

Doch unversehens brechen sich archaischere Impulse Bahn. Wer war denn eigentlich der Schuldige von den beiden Bengeln? Deutet nicht Ferdinands rabiates Verhalten auf Eheprobleme zwischen Alain und Annette hin? Und was ist schlimmer: dass Michel den Hamster seiner Tochter heimlich entsorgt und getötet hat oder dass Alain einen Pharmakonzern in einem Skandal um Nebenwirkungen eines Medikaments juristisch vertritt, ein Fall, der ihn mehr beschäftigt als die Zusammenkunft im Wohnzimmer, weshalb auch beständig sein Handy klingelt? Von Sticheleien zu Wortgefechten, von Verbalhändeln zu Handgreiflichkeiten: Der gepflegte Nachmittag endet als Saalschlacht, wobei der servierte Alkohol die Lage noch befeuert.

Das preisgekrönte Stück der französischen Erfolgsautorin Yasmina Reza, das im Dezember 2006 am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt und 2011 von Roman Polanski mit Jodie Foster, Kate Winslet und Christoph Waltz in den Hauptrollen verfilmt wurde, entlarvt Zivilisiertheit als dünne, zerbrechliche Folie über dem Konkurrenzkampf aller gegen alle. Die beiden Paare lassen alsbald ihre Wohlstandsmasken fallen, und einzig Alain fühlt sich bestätigt, denn er habe ja schon immer an den Gott des Gemetzels geglaubt.

Intendant Holger Schultze inszeniert das Drama in deutscher Übersetzung von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel am Theater Heidelberg; Premiere ist am Samstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal. sba

