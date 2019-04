Hanna, Danilo und das Geld

Heidelberg.Die „Lustige Witwe“ ist Franz Lehárs erfolgreichste und bekannteste Operette. Sie wurde am 30. Dezember 1905 unter Lehárs Leitung am Theater an der Wien in Wien uraufgeführt. Bis 1948, dem Todesjahr Lehárs, wurde sie weltweit mehr als 300 000 Mal aufgeführt.

Lehár selbst hatte Zeit seines Lebens allerdings davon geträumt, ein Opernkomponist im Stil seines bewunderten Freundes Giacomo Puccini zu werden. Stattdessen erlangte er mit seinen schmissigen Operetten Weltruhm.

Auch auf dem Spielplan des Heidelberger Theaters steht die „Lustige Witwe“, am Samstag, 6. April, 19.30 Uhr feiert sie Premiere; Regie führt Intendant Holger Schultze.

Im Mittelpunkt der Operette in drei Akten steht Hanna, die den millionenschweren Bankier Glawari geheiratet hat. Als dieser stirbt, will Hanna weg aus Pontevedro und nach Paris. Etwa, um sich dort wieder zu verheiraten? Das muss verhindert werden! Denn Pontevedro droht der Staatsbankrott, und der kann nur verhindert werden, wenn die junge Witwe nebst ihrem Erbe im Lande bleibt. Doch der Plan, Hanna mit dem begehrtesten Junggesellen Pontevedros, Graf Danilo, zu verkuppeln und so die Millionen und das Vaterland zu retten, droht zu scheitern. Denn Hanna und Danilo – da war doch mal was … sba

Info: Weitere Vorstellungen im April: Do, 11., 19.30 Uhr, Sa, 20., 19.30 Uhr, Mo, 22., 19 Uhr. Im Netz: theaterheidelberg.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019