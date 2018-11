Hans Zimmers Film- Hits in der SAP Arena

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100 © Frank Embacher

Mannheim.Wer kennt sie nicht, die Titelmusik zu „Fluch der Karibik“, die große Bilder von Piraten, Kaperfahrten und Säbelkämpfen lebendig werden lässt? Komponiert wurde sie – wie unzählige andere Hollywood-Soundtracks auch – von Hans Zimmer. Mit der Show „The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration“ sind die berührenden Melodien am Montag, 12. November, 20 Uhr, in der SAP Arena live zu erleben. Auf der Bühne stehen langjährige Freunde und Kollegen Zimmers; sie haben unter anderem Welturaufführungen von neu arrangierten Werken aus „König der Löwen“ bis „Gladiator“ dabei. Einer der Solisten ist Pedro Eustache, Flötist der „Fluch der Karibik“-Reihe. Es gibt noch Restkarten unter Telefon 0621/18 19 03 33 ab 49,90 Euro plus Gebühren. sdo