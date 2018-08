„Harmonie ist einfach nicht so laut“

Clueso alias Thomas Hübner zählt seit 2001 zu den erfolgreichsten Deutschpopsängern: Sechs seiner sieben Studioplatten haben sich mehr als 100 000 Mal verkauft. Aber auch die Qualität seiner Lieder ist konstant hoch – dank gern mal poetischer, persönlicher Texte und konstanter Lust daran, sich musikalisch neu zu erfinden. Im Telefoninterview mit dem „Morgen Magazin“ erklärt der 38-jährige Erfurter, warum sein achtes Werk „Handgepäck I“ das leiseste seiner Karriere geworden ist.

Clueso, Ihr neues Album ist abwechslungsreich und sicher nicht undynamisch. Aber es fällt auf, dass der Grundton des Gesangs sehr leise und unaufgeregt ist. Ist das eine Gegenreaktion auf unsere derzeit sehr laute Gesellschaft?

Clueso: Vielleicht. „Handgepäck“ ist das Album, bei dem ich es bewusst am wenigsten auf etwas angelegt habe. Eigentlich auf gar nichts. Es handelt sich um eine Art Liebhaberstück, das über Jahre unterwegs entstanden ist. Und die Ruhe, die darauf zu spüren ist, passierte einfach auf den Reisen, in der ganzen Action in meinem Leben, mit dem ganzen Hin- und Herfahren. Wenn ich mich dann hinsetze und etwas auf der Gitarre klimpere, dann hat das schon etwas Meditatives. Es geht dann halt in mich, und wird nicht so extrovertiert.

Dazu passt die Zeile „Bleibt ruhig, nicht leise“ aus dem Song „Zimmer 102“. Ist das Ihre Parole der Stunde?

Clueso: Genau, das kann man jetzt so sehen. Dabei entstand der Song in einem sehr vollen Zimmer 102 bei der Udo-Lindenberg-Tournee. Das war ein perfekter Moment, wie ich ihn mir immer erträumt habe: Dass die Gitarre rumgereicht wird, sich die Leute unterhalten, auf dem Balkon stehen, rauchen – und dass man in genau dieser Situation einen Song schreibt. Als ich dann angefangen habe, dachten alle, sie müssten jetzt leise sein. So entstand der Satz „Bleibt ruhig, nicht leise“.

Das ist nicht politisch gemeint?

Clueso: Nein. Aber es passt in die Situation. Wobei: Von den Leuten, die ich kenne, die gerade laut werden – von denen ist keiner politisch. Die haben einfach nur Anstand. Ein für mich normales Verständnis von Mitmenschlichkeit ist scheinbar keine Selbstverständlichkeit mehr. Deswegen könnte es auch kippen in der Gesellschaft.

Ein paar Ihrer neuen Lieder wie „Auf Kredit“ kann man als Plädoyers für mehr Mit- und Zwischenmenschlichkeit verstehen. „Du und ich“ hebt zum Beispiel darauf ab, dass wir von unseren Mitmenschen wenig wissen, mitunter womöglich aber über sie reden, ohne hinter ihre Stirn gucken zu können…

Clueso: Das kann man gesellschaftlich verstehen. Dass wir alle unsere Weltsicht und Erfahrungen auf die Anderen projizieren. Was nicht immer richtig ist. Jeder ist ein bisschen getrieben und lebt so an den Nachbarn vorbei. Das Plädoyer wäre also, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und das Bild vom Anderen zu hinterfragen. Wenn der dann darauf Bock hat (lacht)... Als Künstler finde es immer wieder spannend, zum Beispiel im Zugabenteil mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen. Es ist aber auch ein Appell an mich selbst, denn manchmal habe ich auch so vorgeprägte Bilder. Davon versuche ich, wegzukommen. Das täte unserer Gesellschaft wahnsinnig gut.

Sich in Andere hineinversetzen – könnte das ein Rezept gegen die zunehmende Spaltung sein?

Clueso: Ja. Aber Empathie ist für mich etwas Selbstverständliches. Wenn jemand hinfällt, dann geht man doch auch hin, weil man den Schmerz des Anderen förmlich spürt. Im Moment sind wir als Gesellschaft so zugemüllt, mit unseren eigenen Problemen und Ängsten, dass wir dieses Gefühl gar nicht mehr haben. Wir müssen mehr auf Andere gucken, weil die Welt auf uns guckt. Es läuft etwas falsch, wenn man für einen Satz massiv angegriffen wird wie „Wir können Menschen nicht ersaufen lassen, nur weil wir momentan nicht die passende Lösung für alles haben“, wie ich ihn Ende Juli der dpa gesagt habe.

Sie meinen einen Thüringer AfD-Politiker, der Sie deswegen als ahnungslos und weltfremd bezeichnet hat, verbunden mit dem wie immer böse gemeinten Wort „Gutmensch“ ...

Clueso: Es ist ziemlich dämlich, sich über jemanden aufzuregen, der ganz unpolitisch ist und einfach nur fragt: „Ist es denn okay, wenn wir Leute einfach ersaufen lassen?“ Da muss er sich fragen, worüber er sich da aufregt. Und ob er an der richtigen Stelle ist. Beruflich gesehen.

Kann es sein, dass viele erfolgreiche Künstler, Politiker, auch Journalisten tatsächlich so leben, dass sie bestimmte Probleme nicht mehr verstehen können?

Clueso: Ich verstehe vieles in der Geschichte. Das heißt aber nicht, dass ich es cool finde. Ich vermeide zwar politische Texte mit Zeigefinger und so – weil das gabert dann ganz schnell. Trotzdem hat man als Künstler die Aufgabe, für seine Werte einzustehen. Das habe ich schon immer gemacht, wie viele andere auch. Künstler stellen sich seit Jahrhunderten auf Holzkisten und sagen, wenn etwas schief läuft. Das kann Orientierung geben, wenn es die Mitte der Gesellschaft nicht rechtzeitig erkennt. Ich sehe da tatsächlich eine große Gefahr, sage aber natürlich nicht, dass wir keine Probleme haben. Aber Auslagern der Probleme löst sie nicht. Mehr sage ich nicht, eine Lösung habe ich auch nicht.

Wie nah sind Sie am Alltag?

Clueso: Vielleicht fahre ich als Musiker mehr als Andere an der Gesellschaft vorbei. Aber ich sitze trotzdem in der Straßenbahn, komme mit vielen Leuten zusammen und bin bei großen Menschenansammlungen, die total gut laufen. Aber Harmonie ist einfach nicht so laut wie diese Idioten.

Zurück zu den leisen Tönen auf „Handgepäck“: Neben dezenten Streichern, Beats und Bläsern dominiert akustischer Folkgitarrensound à la Bob Dylan, Reinhard Mey, Franz Josef Degenhardt oder Hannes Wader. Haben Sie viele Liedermacherplatten gehört?

Clueso: Ich habe da schon ordentlich rumgeschnuppert. Nur von Wader habe ich nicht ganz so viel auf dem Schirm. Zusammen mit Max Herre habe ich mich mal intensiv mit Reinhard Mey beschäftigt. Vorher wusste ich gar nicht, dass der früher auch in Frankreich krass erfolgreich war. Der überrascht auch immer noch, mit der Gitarre als Transportmittel und viel zwischen den Zeilen lesen. Die musikalische Fingerfertigkeit bei den von Ihnen Genannten liegt eher im Begleiten der Geschichte. Das mag ich. Aber wenn man das dann versucht nachzuspielen, ist es viel komplizierter, als man denkt.

Mey oder Wader sind oder waren immer wieder musikalische Wutbürger. Liegt Ihnen das völlig fern? Man kann sich einen Aufschreisong von Clueso kaum vorstellen.

Clueso: Ich habe das ein paar Mal probiert. Mit einem Gefühl wie bei Rap-Songs. Ich hatte dann aber das Gefühl, dass mir das übermorgen nicht mehr gefallen würde.

Wieso?

Clueso: Entweder habe ich mich inzwischen beruhigt. Oder ich müsste mich um viele Details kümmern, wenn ich mich so äußere. Meine Sachen sind irgendwie ... feinstofflicher. „Alle wollen am Leben sein / Oder am Meer“ wie auf dem Vorgängeralbum – das reicht mir dann an Politik. Aber vielleicht muss ich mich mit den politischen Reinhard-Mey-Sachen mehr beschäftigen. Die Zeiten sind ja mehr denn je danach.

In all dem vielen, vielen Deutschpop profitieren Sie von einer ziemlich unverwechselbaren Stimme. Hätten Sie auch gern mal eine Rockröhre zur Verfügung?

Clueso: Live kann ich laut singen. Und klar, manchmal würde ich gerne die Töne richtig lange halten können. Aber ich zitiere Jay-Z, der im Song „Moment Of Clarity“ sagt: „Ich würde gerne solche Texte rappen können wie Talib Kweli, oder reimen wie Common Sense.“ Aber dann verkauft er doch lieber fünf Millionen Platten und bleibt Jay-Z (lacht).

So unüblich ist die nomadenhafte Arbeitsweise auf „Handgepäck I“ für Sie eigentlich gar nicht, oder?

Clueso: Ich schreibe Musik eigentlich immer so. Indem ich unterwegs Skizzen mit dem iPhone aufnehme und in Ordnern ablege, inzwischen auch schon detaillierter. Einer der Ordner heißt Handgepäck. Viele Songs passieren zwischendurch, wenn ich gerade keinen Musiker parat habe. Dann setze ich mich selbst ans Schlagzeug. Bei „Vier Jahreszeiten“ fand das mein Drummer Tim Neuhaus so gut, dass er gesagt hat: „Produzier’ das bloß nicht aus.“ Auch bei „Stein“. Bei anderen Liedern wie „Neuanfang“ von 2016 merke ich schon unterwegs, dass die größer werden und die Band da noch reinpusten muss.

Sie haben auch die 40 Jahre alte Puhdys-Ballade „Wenn ein Mensch lebt“ neu aufgenommen. Bekommen Sie mit 38 Jahren Ostalgie?

Clueso: Na ja, die habe ich schon gehört, als ich klein war. Wie fast alles aus der DDR. Das war eigentlich eine Anfrage für einen Film. Was witzig ist, weil das Lied ja im Film „Die Legende von Paul und Paula“ aus dem Jahr 1973 eine wichtige Rolle spielt. Außerdem spiele ich ihn schon lange live.

Die „I“ im Titel signalisiert ja: Es wird noch mehr solche Clueso-Platten geben. Oder?

Clueso: Ja. Wobei ich überlegt habe, sie wegzulassen. Der erste „Zurück in die Zukunft“ -Film hatte ja auch keine Eins im Titel, und wurde fortgesetzt.

Die neue Platte könnte Ihre dritte Nummer eins in Folge werden. Macht das Druck?

Clueso: Ich weiß gar nicht, ob es dafür reicht. Mir fehlt da etwas Radio-Power, weil manche Sender sagen: Wir spielen doch gerade Clueso. Aber „Zusammen“ ist ein Fanta-Vier-Song. Wobei: Mit diesem Album lege ich es auch nicht drauf an. Es hätte dem Liebhaberstück auch nicht gut getan, über so etwas lange nachzudenken.

Apropos Fanta Vier: Ihre gemeinsame WM-Nummer ist mit dem Marketing-Hashtag „ZSMNN“ auch irgendwie zum Sinnbild des Scheiterns der Nationalelf geworden. Würden Sie noch mal Teil einer solchen Kampagne sein wollen?

Clueso: Dem Song tut das keinen Abbruch. Das merke ich, wenn ich ihn live spiele und selber durchrappe. Die Leute drehen da total durch. Das mit dem Fußball war Rückenwind für den Song. Schade, dass er nicht so aufladen konnte, wie man sich das erhofft hat. Ich würde das auch wieder machen, wenn es sich noch mal so natürlich ergeben sollte. Wobei ich dann stutzig werden sollte, weil das dann schon ein sehr krasser Zufall wäre. Ich habe den Refrain übrigens bei mir in der Küche eingesungen. Und mein Nachbar, der DJ ist, kam von oben runter und rief: „Das wird ein Hit!“

