Harte Beats im Maimarkt

Mannheim.Melbourne, Wien, Santiago – und Mannheim. Das elektronische Musikfestival „I Am Hardstyle“ kommt nach dem Erfolg im letzten Jahr wieder in die Maimarkthalle. Am Samstag, 3. März können feierwütige Electro-Fans wieder zu knüppelharten, rasend schnellen Beats das Tanzbein schwingen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und endet erst am nächsten morgen, 6 Uhr.

Mehr als nur ein Genre

Headliner und Gesicht der Veranstaltungsreihe ist Techno-Ikone Brennan Heart. Weltweit identifiziert er Menschen mit dem Musikgenre Hardstyle. Als Meister der Melodien repräsentiert er die harte Techno-Variante auf seine eigene Art seit mehr als einem Jahrzehnt. Auf der Veranstaltungs-Webseite heißt es: „In den letzten 15 Jahren war Hardstyle mehr als nur ein Musikgenre für mich. Es war in guten und in schlechten Zeiten für mich da. Es hat mich aufgemuntert, als ich mich niedergeschlagen fühlte und es hat mich euphorisch gemacht, als ich mich gut fühlte. Hardstyle war für mich schon immer eine Lebenseinstellung.“

Neben Brennan Heart sind zudem Elektro-Größen wie die geheimnisvoll maskierten Gangster-DJs Gunz For Hire, Wildstylez, Da Tweekaz, Code Black und viele mehr zu sehen – vor allem aber natürlich zu hören. jor