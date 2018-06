Harte Stil-Fusion aus Rock und Electro-Beats

Anzeige

Heidelberg.Hart, laut und einflussreich – das sind Oomph, entstanden aus der Idee, Electro-Beats, Rock und New Wave zu kombinieren. Erfolgreich, wie die Geschichte der Band seit Anfang der 90er zeigt. Am Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr, machen die Braunschweiger in der Halle 02 in Heidelberg Halt. Es gibt noch Karten: für 32 Euro an der Abendkasse, die um 19 Uhr öffnet. sdo