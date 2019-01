Harte Töne in harten Zeiten

Heidelberg.Die „Schönheit des Verfalls“ feiern Wizo am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr, bei ihrem Konzert in der Halle 02 in Heidelberg – statt in Resignation zu verfallen angesichts „Kriegsgefahr, idiotischer Präsidenten, Rechtsruck, Vermüllung der realen und virtuellen Lebensräume und nicht zuletzt des eigenen Verfalls“. Die Sindelfinger Punkrocker um Sänger und Gitarrist Axel Kurth haben die Welt seit mehr als 30 Jahren musikalisch im Blick und lassen sich die gute Laune nicht verderben. Stattdessen setzen sie auf energiegeladene Powersongs und große Publikumsnähe. Es darf getanzt werden. sdo

