Harter Stoff von New Yorks Lower East Side

Mannheim.Prong können gar nicht anders. Seit ihrer Gründung 1986 hat sich die amerikanische Band von New Yorks Lower East Side dem Metal verschrieben. Neben Gründer Tommy Victor (Gitarre, Gesang) sind aktuell Bassist Jason Christopher und Schlagzeuger Art Cruz dabei. Am Donnerstag, 15. August, 20 Uhr, führt sie ihre Tour auf die Sommerbühne des 7er-Clubs in Mannheim.

13 Alben haben Prong veröffentlicht, und auch wenn ihre Mitglieder – bis auf Frontmann Victor – des Öfteren gewechselt haben, hat sich die Band mit ihrem Metal-Mix aus Thrash, Industrial und Hardcore eine feste Fan-Basis erspielt. Elektronische Samples sorgen immer wieder für zusätzliche Klangfarben und unterstützen den Groove von Prong, der die Konzerte im Wortsinne bewegend macht. sdo

